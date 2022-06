A cantora Anitta foi a escolhida para ser a dinda do filho da advogada e apresentadora Gabriela Prioli e do DJ Thiago Mansur. O casal anunciou a gravidez nesta terça-feira (28) e a artista usou as redes sociais para comemorar a novidade.

"Vou ser dindinha novamente! Está vindo o bebê da Gabi e do Thiago, eles me contaram, mas me falaram que não podia contar pra ninguém porque era segredo. Nem acredito que a boca de caçapa da dindinha aguentou guardar esse segredo um tempão", disse Anitta.

Leia mais em Alô Alô Bahia