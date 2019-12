Anitta sobre 2020: 'Vou tirar umas férias, passear um pouco, beijar umas bocas'

(Foto: Alô Alô Bahia)

Anitta já está pronta para subir, neste domingo (29), no palco do Festival Virada Salvador. Durante a coletiva de imprensa, ela garantiu que vai tirar férias em 2020. "Não vou parar minha carreira, óbvio. Mas eu completo 10 anos de carreira e já trabalhei muito. 2020 vou tirar umas férias, passear um pouco, beijar umas bocas”.



No show de hoje, ela prometeu muita alegria: "as músicas novas, mais bombadas, para entrar bem esse ano novo".

A cantora falou da relação com a Bahia. "Quando eu faço show aqui na Bahia eu prefiro chegar mais cedo e sair o mais tarde possível. Aqui vocês são menos posudos do que a gente no Rio, então é melhor ainda".