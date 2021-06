Anitta volta ao Brasil e encontra Juliette pela 1º vez: 'Vim cobrar teu aluguel' 

Anitta e Juliette se encontraram pessoalmente pela primeira vez após a cantora voltar ao Brasil nesta sexta-feira (4). Anitta estava em uma temporada nos Estados Unidos, enquanto a campeã do "BBB 21" está hospedada na casa da cantora no Rio de Janeiro.

O primeiro encontro foi divulgado nas redes sociais das duas. "Você pode vindo, minha filha, botou até o irmão aqui, meu Deus, botou todo mundo, acabou meu quarto", disse Anitta, mostrando o irmão e a equipe de Juliette.

"Já botei até minha foto, cadê a coroa que você ia me passar?", brincou a paraibana. "Passada, chocada", respondeu Anitta, tentando imitar a advogada.

Juliette também postou registros do momento do encontro em seu Instagram. "Mulher, tu parece uma criança!", disse ela ao abraçar Anitta.

Nesta semana, em participação no "Mais Você" de Ana Maria Braga, Juliette explicou sua relação com Anitta. Ela disse que não tem nenhum vínculo profissional com a cantora.



"Anitta está dando todo apoio que eu pedi e precisava. A minha empresária sou eu e meus amigos que me conheciam de antes, ela não. Ela está me orientando nas questões artísticas, mas ela está tão ocupada lançando música o tempo inteiro. A gente fala mais como é essa vida, como é que paquera. É questão artística e vida. Ela está me preparando um pouco para o que eu vou enfrentar", disse.