Aniversariante faz festa, mas ninguém aparece: 'Chorei, mas refiz a maquiagem'

A estudante de arquitetura Maria Clara Montero preparou com carinho a festa de aniversário de 26 anos, com direito a bolo estilizado e maquiagem elaborada. O evento estava marcado para o último domingo (12) na casa dela, em Belo Horizonte. 15 amigos foram convidados. Ninguém foi.

Ainda abalada, Maria Clara fez um desabafo na web sobre ter recebido "bolo" diferente em seu aniversário. Até às 8h30 desta terça-feira (14), o post tinha mais de 68 mil reações no Twitter.

Cês sabem o que é cê dar uma festa de aniversário e ninguém que você convidou vir???

pois eu descobri hj



As fotos são de mais cedo de quando eu tava bonita pq eu já borrei a make toda de tanto chorar



feliz aniversário pra mim pic.twitter.com/2qEIeQMCxf — a menina que levou bolo na festa (@mariaa_mont) December 12, 2021

"Convidei 15 amigos, da faculdade e da época do colégio. Só uma amiga que mora em outra cidade que me falou que não daria para ir. O restante nem mandou mensagem. Fiquei triste, chorei, cochilei, refiz a maquiagem, fiquei com minha família e depois cantamos parabéns", contou a estudante ao g1.

Mas nem tudo foi ruim. Maria contou que o episódio serviu para ela refletir sobre "amizades verdadeiras" e para saber quem está "na luta" com ela. A estudante nasceu com uma deficiência na perna e escreve sobre capacitismo nas redes sociais.

"Fiquei triste, mas não surpresa, porque ultimamente comecei a falar mais sobre capacitismo e percebi que muitos amigos não eram legais, não me respeitaram. Depois desse episódio, eu estou desprendendo deles, não quero saber mais", desabafou.

A foto da publicação foi feita pela irmã de Maria Clara, no quarto dela, minutos antes de "perceber" que seus amigos não iriam para a festa. Apesar do desapontamento, a estudante viu outro lado positivo do "bolo" dos amigos:

"Pelo menos sobraram docinhos, salgados e bolo pra comer a semana inteira", brincou.