Aniversário de Salvador: Filtro criado pelo CORREIO mata saudade da rua dos leitores

As redes sociais, durante a pandemia, com as pessoas passando mais tempo em casa, se revelaram um jeito especial de marcar a passagem de datas importantes. No aniversário de 472 anos de Salvador, comemorado ontem, sem poderem sair, os moradores da cidade ocuparam as telas dos smartphones.

Para brincar com a ideia de uma visita virtual aos pontos turísticos da capital, o CORREIO deu uma forcinha aos leitores e lançou filtros exclusivos no seu perfil no Instagram (@correio24horas), transportando a audiência para as paisagens do Elevador Lacerda, Farol da Barra e Forte de São Marcelo.

A empreendedora Sandra Barros, 54 anos, aproveitou a brincadeira com a ajuda da filha, Clara Barros, 12. “Quando eu li a edição impressa do CORREIO desta segunda, vi a notícia do lançamento do filtro. Eu achei a ideia incrível e, como não sei mexer direito com essas coisas, fui mostrar para minha filha porque sabia que ela ia adorar também”, contou Sandra.

Clara usou o filtro para matar a saudade dos passeios que costumava dar com a mãe

Clara tem a sua própria conta no Instagram e correu para usar o filtro. “A minha mãe me mostrou e eu gostei bastante, aí a gente resolveu fazer umas fotos para marcar a data do aniversário de Salvador. Aí fiz fotos com os três pontos turísticos. Eu e a minha mãe adoramos passear e agora não estamos podendo por causa da pandemia, então esse filtro serviu como uma forma de a gente matar um pouquinho a saudade desses lugares que a gente gosta tanto”, disse ela.

Além do Elevador Lacerda, Farol da Barra e Forte São Marcelo, Clara conta que também gosta muito do Pelourinho e da Praia de Itapuã, mas que todos os cantos da cidade têm, cada um, o seu brilho. “Eu adoro Salvador inteira! Vou muito à praia de Itapuã e gosto bastante do Pelourinho que é legal para os turistas, mas também para quem mora na cidade porque a nossa cultura está bem viva lá. Mas tudo aqui é especial”, completou.

A opção preferida de Andréia foi a com o Farol da Barra ao fundo, lugar cheio de recordações e significados para ela.

A nail designer Andréia Batista, 25, também aderiu ao filtro e foi embalada pela nostalgia. Ela lembrou que já é o segundo ano sem comemorações presenciais no dia 29 de março e o dia foi recheado de saudade. “A opção que eu mais gostei foi com o Farol da Barra porque é um lugar onde tenho muitas recordações de Carnaval e pôr-do-sol. É uma parte da orla da cidade que encanta a todos e tem muito significado para mim”, afirmou.

Para ela, a foto vai ser mais do que um storie. “Eu não só fiz a foto como também salvei na minha galeria. Vai ficar guardado de recordação”, completou.

E o filtro não ficou só em Salvador. Também pegou um voo direto para São Paulo para aquecer os corações daqueles que, mesmo não tendo nascido aqui, criaram laços com a cidade. Esse é o caso de Patrícia Gagliotti, 53. Executiva de negócios, ela trabalha em uma empresa baiana desde 1994. Ontem, ficou feliz em receber o filtro através de um aplicativo de mensagens e quis logo experimentar.

Patrícia é paulista, mas Salvador tem lugar reservado no seu coração

“Eu tenho uma paixão por Salvador e me sinto um pouco filha dessa cidade incrível. Apesar de estarmos vivendo um momento apreensivo e de muitas perdas, o filtro nos traz a ideia de criatividade, dando a chance de nos divertirmos um pouco nas redes sociais e homenagear Salvador”, pontuou.

De portas e janelas abertas

A iniciativa do filtro faz parte do projeto de homenagem ao aniversário de Salvador e o tema escolhido para este ano foi: “De portas e janelas abertas”. A ideia foi estimular a interação com o público em um momento em que o distanciamento social se faz necessário. Se no ano passado, o pedido foi para que batêssemos palmas para a cidade de nossas janelas, esse ano, o CORREIO abriu não só janelas, como também portas simbólicas para mostrar como a primeira capital do Brasil é valiosa.

Danilo Bittencourt, analista de Projetos Especiais do CORREIO, explica como surgiu o projeto. “Como as pessoas estão usando muito as redes sociais nesse isolamento, escolhemos criar um filtro. Os pontos turísticos buscados foram aqueles icônicos não só para os visitantes, mas também para os moradores da cidade”, colocou. “As pessoas estão vivendo um novo momento, com um novo jeito de viver e um novo jeito de olhar para a cidade. O projeto é, então, uma homenagem para a cidade, não uma comemoração em si”, finaliza Bittencourt.

