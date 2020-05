Aniversário de Santa Dulce dos Pobres será comemorado pelas redes sociais

O aniversário de 106 anos do nascimento da Santa Dulce dos Pobres (1914-1992), comemorado nesta terça-feira (26), será um pouco diferente em 2020. Por causa do isolamento social em Salvador, como prevenção para impedir o avanço da pandemia do novo coronavírus, a data será celebrada, pela primeira vez, somente de forma digital.

Para participar da Missa em Ação de Graças em homenagem à freira baiana, será preciso entrar nas redes sociais. A transmissão será somente via Instagram (@santuariosantadulce) e Facebook (/santuariosantadulce).

"O Santuário Santa Dulce dos Pobres estaria cheio nessa data. Será um grande desafio realizar a missa de forma online, já que veio de forma abrupta com a pandemia, mas estamos com grande expectativa. Acreditamos que vamos conseguir alcançar muita gente. Vamos realizar uma grande missa", disse o frei Giovanni Messias, reitor do santuário.

O evento, que será a partir das 9h, comemorará não somente o nascimento do Anjo Bom da Bahia como os 61 anos de suas Obras Sociais.

Esse, aliás, será o primeiro aniversário da freira baiana desde que se tornou santa. Nascida em Salvador no dia 26 de maio de 1914, Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes foi canonizada no dia 13 de outubro de 2019, em cerimônia comandada no Vaticano pelo papa Francisco. Desde então, virou não só a Santa Dulce dos Pobres, como também a primeira santa nascida no Brasil.

Além da missa, os 106 anos do nascimento do Anjo Bom da Bahia também será celebrada com uma Live Show Beneficente, realizada pelo padre Jaciel Bezerra. A apresentação será a partir das 19h, no canal do padre no YouTube (/PadreJacielBezerra).

O evento online será em em prol das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e tem como objetivo de arrecadar recursos para ajudar a custear as despesas da entidade. Durante a transmissão, a tela exibirá um QR Code e, através dele, os usuários poderão contribuir e fazer suas doações.