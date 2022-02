Anta 'invade' praia no extremo sul da Bahia e assusta banhistas

Uma visita inusitada surpreendeu a população de Cumuruxatiba, no distrito de Prado, no extremo sul da Bahia. Uma anta apareceu na praia na manhã desta quinta-feira (24).

O animal, que é adulto e estava debilitado, que vive no Parque Nacional do Descobrimento, fugiu da área de vegetação e seguiu em direção à praia, sem razão conhecida. Logo que chegou ao local, o animal foi visto por banhistas, que se assustaram e tentaram tirar a anta da água, para que ele pudesse ser levada por uma equipe especialista posteriormente, sem sucesso.

Em seguida, profissionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Reserva Extrativista do Corumbau, além do próprio parque, chegaram e afastaram os banhistas do animal para que o resgate fosse feito com segurança. A anta foi levada pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Porto Seguro.

Agora, a anta receberá atendimento de um médico veterinário e será avaliada para saber se precisa receber algum tratamento.