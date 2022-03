Antes da morte, Paulinha Abelha teve sonho em que Deus aconselhou que procurasse pastora

A pastora Renallida Carvalho revelou ao colunista Leo Dias, na quarta-feira (30), que foi procurada por Paulinha Abelha 24 dias antes de sua morte, após a artista ter tido um sonho em que Deus aconselhava que procurasse a religiosa.

Renallida, entretanto, se negou a revelar detalhes de parte do encontro, e afirmou que só diria do que se tratou após o consentimento do marido da cantora.

O que ela afirmou foi que teve revelações sobre o estado de saúde de Paulinha: “O Senhor falava pra mim: ‘toca no estômago dela'”, revelou.

Durante um ciclo de orações, a pastora contou que viu cenas fortes, que apontavam algo de ruim para a cantora: “Passei para todos na minha sala que tinha uma cova diante dela (…) eu estava orando e repreendendo aquilo”, disse ao jornalista.

Renallida ainda relatou que o encontro foi rápido, quando Paulinha fez show em João Pessoa. No momento, ela estava acompanhada do marido, Clevinho Santos, do companheiro de banda Daniel Diau, um amigo e mais um profissional de sua equipe.

Segundo a religiosa, Deus se revelou ao casal quando eles chegaram. Paulinha e Clevinho estariam afastados da relação espiritual, mas aceitaram o convite para “voltar para Jesus” naquela noite.

Além do sonho, Paulinha compartilhou também a vontade de ser mãe.

“Ela disse: ‘Pastora, Deus pediu para eu lhe procurar porque tenho algo a lhe dizer, eu tenho o sonho de ser mãe’. (…) Ela não se queixava de nada, mas quando Deus falava ela confirmava tudo, dizendo que tudo na revelação era verdade”, disse ao colunista.

Paulinha ficou dez dias internadas antes de sua morte, oficializada no dia 23 de fevereiro.

Laudo e morte

O laudo, divulgado pelo colunista Leo Dias, aponta que o médico analisou que “as lesões renais apresentadas pela paciente não possuem relação com uso de medicamentos” que Paulinha usava. A causa da morte foi um “processo infeccioso no Sistema Nervoso Central”.

A análise também garante que a morte da cantora não foi ocasionada por medicamentos prescritos pelos médicos que a atenderam nos hospitais onde esteve internada, reforçando que não houve erro médico.