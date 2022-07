Antes da prisão, anestesista atuou em clinica de ginecologista e obstetrícia

Após ser preso na última segunda-feira (11), Giovanni Quintella Bezerra teve sua vida revirada pelo avesso. Além de anestesiologista, o médico também já atuou como ginecologista, obstetra, clínico e mastologista. As informações foram colhidas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Nos dados, são três anos de história profissional de Giovanni, totalizando sete unidades de saúde no Rio de Janeiro. Ele iniciou como residente no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), em abril de 2019. Na unidade de saúde, ele acompanhava os procedimentos junto com um profissional.

Após a prisão, o hospital afirmou que fará um levantamento dos procedimentos que Giovanni participou para descobrir se houve algo diferente.

Em junho de 2020, no meio da pandemia, Giovanni atuou na clínica de ginecologia e mastologia do pai. Sócio do estabelecimento, o médico trabalhou até junho de 2022. Apesar dos registros, pessoas próximas à família informaram ao site O Globo que o suspeito nunca foi visto trabalhando no local.

Os pais de Giovanni, após a prisão do filho, tem retirado os pertences do médico do apartamento alugado na Barra da Tijuca. O proprietário do imóvel pediu a liberação da casa o mais rápido possível.