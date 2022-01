Antes de morrer, comediante se arrepende de não ter se vacinado contra covid

Um comediante americano que morreu por covid-19 enviou uma mensagem ao irmão dias antes dizendo que estava arrependido de não ter se vacinado contra a doença. Christian Cabrera tinha 40 anos e desenvolveu uma pneumonia nos dois pulmões em decorrência da doença.

"Não consigo respirar de novo. Eu realmente me arrependo de não ter tomado a vacina. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu tomaria para salvar minha vida. Estou lutando por minha vida aqui e queria que tivesse me vacinado. Está muito doloroso hoje, muito difícil de respirar. Falamos mais tarde", disse Cabrera na mensagem.

Cristian contraiu o vírus depois do Natal e foi internado no começo de janeiro no hospital Sherman Oaks, em Los Angeles. No dia 14, ele escreveu uma mensagem em sua rede social dizendo que, a partir daquele dia, precisaria de oxigênio pois não conseguia mais respirar sozinho.

O comediante deixou a esposa e um filho de 3 anos. "Nossos corações estão completamente quebrados, não estávamos preparados para perdê-lo tão de repente", escreveu a família.