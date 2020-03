Antes de morrer, Gugu Liberato marcou reunião com Silvio Santos para voltar ao SBT

Gugu Liberato tinha encaminhada uma volta ao SBT. Os planos do retorno, no entanto, foram atrapalhados pelo acidente que tirou a sua vida em novembro do ano passado. Segundo Sônia Abrão, o apresentador tinha planos de deixar a Record, onde apresentava dois reality shows e estava havia 10 anos, e ir para a emissora na qual começou sua carreira e ficou por quase 20 anos.

Ainda de acordo com a informação revelada pela jornalista nesta segunda-feira durante o programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, antes de morrer, o comunicador teria uma reunião marcada com Silvio Santos para tratar de um possível retorno para a emissora do dono do Baú.

Com uma boa relação pessoal e profissional de muitos anos com Silvio, Gugu, mesmo deixando o SBT em 2009 para ir para a Record TV, sempre manteve um ótimo convívio com a emissora. Com isso, deixou as portas abertas para um retorno. Mas, isso não foi possível devido a sua morte precoce.