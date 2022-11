Antes de morrer, Guilherme de Pádua apareceu sorridente em foto na igreja

Antes de falecer de infarto, aos 53 anos, o ex-ator Guilherme de Pádua apareceu ao lado da esposa, Juliana Lacerda, em um clique na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A maquiadora compartilhou uma foto com o marido ainda em vida na rede social. Os dois apareceram juntos, sorridentes, ao lado de uma amiga de Juliana. "Hoje no culto, amiga linda, amor meu", escreveu na legenda.

Horas depois, o assassino da atriz Daniella Perez morreu na própria casa. A informação foi compartilhada pelo pastor Márcio Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha e pai de André e Ana Paula Valadão.

Canal no YouTube

Após se converter, Guilherme criou um canal no YouTube para revelar as experiências que teve dentro do presídio desde o início da prisão, até os últimos dias em que ficou encarcerado após ser condenado pela morte da filha de Glória Perez.