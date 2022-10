Antes de pagar respiradores da Bahia, governo Rui Costa já havia anulado contrato

Além de ter autorizado o repasse de R$ 9,89 milhões para quitar a parcela da Bahia na compra dos respiradores para pacientes com covid um dia após a Operação Ragnarok, voltada a investigar fraudes e desvios de recursos na negociata, o governo Rui Costa (PT) liberou a verba também quase 20 dias depois de informar a decisão de anular o contrato e de solicitar o reembolso do dinheiro transferido antecipadamente à HempCare. A informação consta em ofício enviado no dia 11 de maio de 2020 à empresa, assinado pelo próprio Rui, então presidente do Consórcio Nordeste, responsável pela aquisição conjunta de 300 aparelhos em nome dos nove estados da região, ao custo de cerca de R$ 48 milhões.

Calote anunciado

No ofício, o governador da Bahia destaca o descumprimento do prazo de entrega dos respiradores, alerta sobre a rescisão unilateral do contrato e exige que o montante pago fosse devolvido imediatamente ao consórcio, por meio da conta corrente da entidade no Banco do Brasil.

Barulho no silêncio

A notícia de que o governo do estado liberou a transferência milionária mesmo ciente de que a HempCare havia sido alvo de uma investigação da própria Polícia Civil da Bahia - revelada ontem pela Satélite, com base em documento disponível para acesso público na página de transparência do Poder Executivo - causou estranheza em parlamentares da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, que criticaram o silêncio do governador sobre o caso. "Queria perguntar ainda a Rui Costa por qual motivo emitiu uma ordem de pagamento depois de ter pedido rescisão contratual e reembolso", disparou, pelo Twitter, o deputado estadual reeleito Tiago Correia (PSDB).

Aperto nas cordas

"Pra piorar, a negociação foi com uma empresa que vende produtos à base de maconha. O caso requer apuração rigorosa. Protocolamos um pedido para abertura de CPI na Assembleia Legislativa e exigimos resposta. O PT precisa dar explicações", cobrou o líder da bancada na Casa, Sandro Régis (união Brasil). A oposição já cogita levar os novos detalhes do caso ao Ministério Público Federal, onde corre uma investigação sobre o escândalo dos respiradores.

Fora da área

A equipe da campanha de Jerônimo Rodrigues (PT) respirou aliviada pela recusa do petista em participar do debate com ACM Neto (União Brasil) na Band. Embora não pudesse repetir a justificativa usada pela explicar a ausência no debate da TV Aratu - Jerônimo alegou que a emissora era gerida pela família da vice de Neto, Ana Coelho (Republicanos) -, havia a preocupação de que o formato criado este ano pela emissora, testado anteontem no debate entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), expusesse as fragilidades dele.

Tela quente

Em contrapartida, parte dos cardeais da base acha que o sucesso do confronto presidencial da Band pode ter impulsionado a audiência para a entrevista de 30 minutos de ACM Neto em um cenário de púlpito vazio pela fuga de Jerônimo do duelo.