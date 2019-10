Antes de separação, Fernanda Souza parou a carreira e fez terapia

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Fernanda Souza e o cantor Thiaguinho anunciaram a separação, após oito anos de relacionamento, nessa segunda (14). A notícia foi divulgada nas redes sociais logo após o colunista Léo Dias divulgar o fim do casamento em seu site. Segundo o portal Uol, apesar de ainda comparecerem juntos a eventos, os dois já viviam em crise há um bom tempo, e as discussões eram cada vez mais constantes.

Casados há quatro anos após um namoro de outros quatro anos, o casal vivia momentos profissionais bem diferentes. Fernanda está vivendo um período sabático neste ano. Em janeiro, ela anunciou a pausa no trabalho e revelou que estava recorrendo à terapia para entender melhor suas questões pessoais. Já Thiaguinho seguia a todo vapor com sua turnê de despedida do projeto Tardezinha e o lançamento do álbum Vibe.

"Já pretendia dar uma pausa na carreira para tirar um tempo para mim. Depois que meu pai morreu, prometi para mim mesma que eu ia viver mais, ia estar mais próxima da minha família, tanto é que me mudei para São Paulo. Queria viver mais momentos para mim, pois trabalho desde muito novinha, desde os 5 anos", justificou ela.

A atriz também comentou a cobrança das pessoas para que o casal tivesse um filho.

"Muito se especulou sobre: 'Vai parar para engravidar'. Não sei, não sei mesmo. É uma coisa que estou amadurecendo dentro de mim", declarou.

Fernandinha confessou buscar respostas sobre a maternidade também na análise. "Estou vivendo na terapia, com meu marido, família, comigo. Não me sinto pressionada, não acho que mulher tem que ter filho, qualquer pessoa deve fazer o que quer da vida ", explicou.

Casamento de fachada

Em maio deste ano, a jornalista Fabíola Reipert já havia afirmado que os dois estariam vivendo um "casamento de fachada" por interesses publicitários. Segundo a apresentadora da Hora da Venenosa, na Record, os desentendimentos eram ocasionados pela "vida de solteiro" que o cantor levava.

Na época, eles negaram e trocaram declarações em suas redes sociais. Em julho, a atriz também prestigiou o marido no Arraiá da Tardezinha, na Marina da Glória, e chegou a posar feliz, vestida de caipira, ao lado do amado. No início de setembro, o casal foi ao aniversário de 48 anos de Luciano Huck. Dias depois, Thiaguinho estreou sua turnê Vibe, no Rio, e Fernanda o acompanhou.

Outra mudança brusca na vida de Fernanda e Thiaguinho foi a decisão de ir morar em São Paulo, em 2017. Uma fonte próxima ao casal afirma que a vida social dos dois no endereço carioca era mais agitada, do jeito que Thiaguinho gosta. O cantor curte ficar rodeado de amigos, o que era mais frequente no Rio.

A própria Fernanda chegou a afirmar que o companheiro fez o sacrifício por ela, em entrevista ao canal de Giovanna Ewbank, em 2017. "Isso foi uma coisa que o Thiaguinho fez por mim... Thiago está no sofrimento, porque é uma pessoa mais sensível, no relacionamento, na vida. Eu já tô plenérrima", brincou. As informações são do Uol.