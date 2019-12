Antes de show, Anitta curte Litoral Norte com Leo Kret e ator

A cantora Anitta, que se apresenta neste domingo (29) no Festival Virada Salvador, curtiu o dia em Porto de Sauípe, no Litoral Norte, com a dançarina Leo Kret.

Em uma série de stories, Anitta aparece curtindo sua própria música "Downtown". Depois, ela fala do desejo de viajar. "Gente, to a fim de tirar férias de novo nesse mês de janeiro. Quando virar o ano, quero tirar outras férias. Quem tá a fim de tirar outras férias me manda DM, meus amigos. Não sei para onde ainda não", diz. "Vamos gente viver a vida. Vamos viver essa vida um pouco".

Ela aparece em uma casa com piscina, acompanhada também pelo maquiador Renner Souza. Depois, caminha por uma praia. Leo Kret é focada pela cantora e faz uma declamação. "Essa fechação já explodiu pelo Brasil. Agora estou aqui pode vir que a chapa é quente", diz, levando todos aos risos.

O ator cearense Silvero Pereira, sucesso no papel de Lunga, em 'Bacurau', também curtiu o Litoral Norte ao lado de Anitta, e já avisou que vai passar o Réveillon na cidade. Nesse sábado (28), ele aproveitou os shows do Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, e turistou pela cidade.

"Salve São Salvador! Vir na terra do axé pra agradecer o lindo ano e pedir um 2020 cheio de luz, paz, amor, felicidade e prosperidade!!!! Agradecer, sempre agradecer, pq o complicado é aprendizado pra crescer", postou ele, que colocou dreads no cabelo no salão de Negra Jho. A indicação foi da jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, a quem ele agradeceu.