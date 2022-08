Antiga sede do Colégio Isba começa a ser demolida; áreas são negociadas

O imóvel onde funcionou o Colégio Isba, em Ondina, começou a ser demolido. Nesta terça-feira (16), uma equipe do portal Alô Alô Bahia esteve no local e visualizou homens e máquinas trabalhando especialmente no prédio onde funcionava o Isbinha, a ala infantil do colégio, bem em frente à orla. O Isba manteve suas atividades durante 56 anos, até o fim de 2020.

À época, a Associação Brasileira de Educação Familiar e Social (ABEFS), mantenedora do Isba, destacou que o colégio ocupou um lugar de destaque no cenário regional pelo pioneirismo. Na ocasião, em comunicado enviado à comunidade acadêmica, informou que a “atual crise econômica e o processo de reconfiguração política e social do País, potencializados pela pandemia de COVID-19, impuseram a ressignificação de instituições como o ISBA”.

Desde então, a ABEFS, que se desfez da operação da Unisba, vendendo a um grupo de ensino, administra apenas os imóveis e terrenos adquiridos, principalmente, na gestão da fundadora e ex-diretora do Isba, a freira, professora e missionária Irmã Maria Alice Teixeira da Silva, que faleceu em março deste ano, aos 96 anos, vítima da Covid-19, no Rio.

Os acordos com os interessados em adquirir ou ocupar os espaços têm sido feitos de forma separada e em modelos diferenciados. A área demolida, por exemplo, fica bem em frente à Avenida Oceânica e foi vendida, segundo fontes do Alô Alô Bahia, a uma empresa do ramo imobiliário. Bem atrás dela, num outro modelo de contrato, um prédio foi arrendado ao grupo educacional Carpe Diem. Há também áreas da instituição na Rua Macapá, por exemplo, que foram ou estão sendo negociadas.



Os acordos visam levantar recursos para as obras sociais ainda hoje desenvolvidas pelas freiras e pela ABEFS. O Alô Alô Bahia não conseguiu contato com a instituição para comentar as negociações.

