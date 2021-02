Antiga sede dos Correios vai a leilão com R$ 50 mi de ‘desconto’

Coluna Alô Alô





Antigo prédio dos Correios na Pituba cai de preço e vai a leilão novamente

O prédio onde funcionava a agência central dos Correios, na Avenida Paulo VI, na Pituba, ainda não conseguiu encontrar investidores para comprar o imóvel. Já foram realizados três leilões para vender o empreendimento, mas nenhuma proposta sequer foi recebida. Elas foram feitas em fevereiro e maio de 2019, além de setembro de 2020. Por isso, a empresa acaba de publicar um edital abrindo novo leilão. Dessa vez, o preço foi avaliado em aproximadamente R$ 197,5 milhões, com a redução de R$50 milhões se comparado a licitação inicial, em 2019. A estrutura tem 17 andares, com 44 mil m² de área construída, em um terreno de 35 mil m². A licitação está prevista para ocorrer no próximo dia 24 de fevereiro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três!





A live que faltava: Bethânia anuncia show online de Carnaval

O que você vai fazer no dia 13 de fevereiro? Reserve a agenda para curtir nada menos do que um show especial de Maria Bethânia. A cantora baiana vai comemorar os 56 anos de carreira com a sua primeira live, que será transmitida pelo Globoplay, às 22h, diretamente da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. No repertório, sucessos da artista como Negue, Explode Coração, Olhos nos Olhos e Onde Estará o Meu Amor?. Além disso, o público vai conferir músicas inéditas gravadas para o seu próximo disco, que começou a ser trabalhado em setembro de 2020 e será lançado nas próximas semanas, pela Biscoito Fino. A live será aberta a não-assinantes, basta fazer um cadastro prévio na plataforma para poder assisti





Viagem a dois

O empresário Cau Biglia e a namorada, a designer Ira Salles, desembarcaram nas Ilhas Maldivas e, por lá, estão aproveitando lindos dias de sol. O casal está hospedado no Six Sense Laamu, um dos mais exclusivos da região. O hotel, que defende o luxo sustentável, está localizado no Atol de Laamu, escondido no Oceano Índico e em direção ao extremo sul do arquipélago das Maldivas.

Alô Alô Bahia ganha coluna de arte

A partir de hoje, sempre às quartas-feiras, o site Alô Alô Bahia terá uma coluna semanal sobre o universo das obras de arte, seus artistas e oportunidades de mercado. A coluna será escrita por Diogo Figueiredo. Há quase 3 anos no DB Arquitetos/David Bastos, Diogo é hoje um dos responsáveis pela parte de Decoração e Interiores do escritório de São Paulo. Figueiredo não se intimida com obras de arte com valores incalculáveis e adora os objetos de artesanato regionais. Tem também o senso estético refinadíssimo para fazer um bom garimpo e, é claro, uma grande produção.



Olho nela

Itala Herta, confundadora da Vale do Dendê, concluiu seu ciclo na aceleradora baiana. A empreendedora agora está totalmente focada na DIVER.SSA, startup com foco nas regiões Norte e Nordeste, cujo objetivo é desenvolver o empreendedorismo feminino de impacto social, bem como o intra-empreendedorismo, ao conectar mulheres inovadoras com grandes empresas. Baseada em Salvador, Itala já foi destaque na Revista Forbes como uma das 5 inovadoras negras que você precisa conhecer.

Retorno

O Diretor Médico do Hospital Espanhol, o infectologista Roberto Badaró, retomou, na última segunda-feira, ao trabalho na unidade, depois de um mês afastado lutando contra a covid-19. Vinte quilos mais magro, Badaró aproveitou o período em que esteve em tratamento para produzir três artigos científicos e começou a escrever um livro sobre sua experiência como “paciente covid”.

Expansão

O cirurgião plástico Eduardo Fakiani, que operou no final do ano passado a cantora Ivete Sangalo, acaba de inaugurar sua nova clínica em São Paulo. “Nos mudamos para uma nova clínica com uma área muito maior do que a gente tinha. Além do serviço de cirurgia plástica, nós vamos ter nutrologia e serviço de estética com tecnologia para tratamento de flacidez”, nos disse. Fakiani é considerado um dos melhores cirurgiões do país.



Temporada baiana

Uma turma jovem e descolada escolheu a capital baiana para passar o final de semana e acompanhar as homenagens à Iemanjá, ontem, mesmo com a celebração sem sua tradicional força estética por causa da pandemia do novo coronavírus. Na cidade estiveram: Camila Yunes Guarita, Pablo Srur Rosales, Maria Eduarda Belo, Guilherme Guimarães, Monique Alfradique, Gabriel Drummond, Marina Maciel Colaferri, Iude Richelle, Daniel Pedreira, Luiz Bueno, Antenor Neto, Guilherme Tavares e Hélio Campos, entre outros.