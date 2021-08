Antônia Fontenelle vai depor em inquérito que apura preconceito contra nordestinos

A Polícia Civil da Paraíba intimou a atriz Antônia Fontenelle a prestar depoimento em um inquérito que apura o suposto crime de preconceito de raça ou de cor. De acordo com o jornal Extra, o procedimento foi aberto após a artista, ao se posicionar sobre as agressões do DJ Ivis, contra a ex-mulher Pamella Holanda, chamar o músico de "paraíba", e ao ser criticada por causa disso, disse ser uma "expressão" para quando alguém faz "paraibada”.

Os vídeos das sessões de violência foram divulgados nas redes sociais de Pâmela no dia 11 de julho e, no dia seguinte, Antônia publicou a mensagem: "Esses 'paraíbas' fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso".

O termo preconceituoso provocou a revolta de artistas, cantores, famosos e páginas. Após o 'cancelamento', Antônia se defendeu.

“Esse bando de desocupado aí da máfia digital que não tem nada o que fazer. Se juntaram para agora me acusar de xenofobia. De novo? Não cola! Já tentaram me acusar de xenofobia. (…) Porque eu falei 'esses paraíbas' quando começam a ganhar um pouquinho de dinheiro acham que podem tudo. 'Paraíba'eu me refiro a quem faz 'paraibada', pode ser ele sulista, pode ser ele nordestino, pode ser ele o que for. Se fizer paraibada, é uma força de expressão”, disse a atriz em um vídeo.