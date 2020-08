Antonio Banderas está com covid-19: 'Me sinto relativamente bem'

O ator espanhol Antonio Banderas contou nesta segunda-feira (10) que está com a covid-19, mas afirmou se sentir "relativamente bem". Ele usou as redes sociais para falar de sua saúde.

"Me sinto relativamente bem, apenas um pouco mais cansado do que o normal e confiante de que vou me recuperar o mais breve possível, seguindo as recomendações médicas, que espero que me permitam superar o processo infeccioso que sofro e que está afetando a tantas pessoas ao redor do mundo", escreveu Banderas.

No post, o ator usou uma foto dele na infância, falando também de seu aniversário - hoje, ele completa 60 anos. "Me vi obrigado a celebrar meu aniversário seguindo a quarentena ao testar positivo para a covid-19", explicou.

"Aproveitarei esse isolamento para ler, escrever, descansar e seguir fazendo planos para começar a dar sentido aos meus recém-estreados 60 anos, aos quais chego cheio de entusiasmo", acrescentou.