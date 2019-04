Antonio Fagundes fala de 'Por Amor', de volta à Globo: 'Maravilhosa'

A novela "Por Amor" voltou a ser exibida pela Globo onte, no Vale a Pena Ver de Novo. Um dos grandes sucessos de Manoel Carlos, a trama traz a história de Helena (Regina Duarte), mãe de Maria Eduarda (Gabriela Duarte). As duas têm filhos juntas, mas depois da morte do neto Helena resolve trocar as crianças. Intérprete de Atílio, Antonio Fagundes afirmou que a novela foi "maravilhosa, muito boa de fazer".

Fagundes e Regina Duarte (Foto: Divulgação)

Em entrevista ao Estado de S. Paulo, ele contou que foi um "privilégio" estar na trama. Ele destacou o impacto de gravar a cena em que Atílio descobre que Helena trocou as crianças e que seu filho, na verdade, está vivo. "Essa novela tem inúmeras cenas impactantes, que mexem com o coração do público. Acho que vem daí o grande sucesso desse trabalho do Manoel Carlos. Ele, que sempre soube fazer a crônica do cotidiano tão bem, aprofundou essa problemática de uma forma muito impactante para o público. Essa cena, logo em um dos primeiros capítulos, mexe com o público e carrega todo o conflito até o fim", diz.

Vale tudo por amor? Para Fagundes, não. "Acho que é preciso ter limite até no amor. Adoro uma frase do Oscar Wilde que diz que na vida tudo deve ser feito com moderação, inclusive a moderação".