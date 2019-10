Antônio Vieira abre vagas gratuitas para ensino médio; veja como se inscrever

Foto: Divulgação

Os jovens que sonham em estudar em um colégio particular, mas não podem arcar com seus seus estudos têm a chance de garantir sua vaga gratuita. O Colégio Antônio Vieira abriu edital para o Ensino Médio Noturno Gratuito.

As vagas são destinadas a jovens a partir de 15 anos, cuja renda familiar per capita não exceda o valor de um salário mínimo e meio. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro e as famílias devem residir em Salvador ou na Região Metropolitana.

O edital com todas as informações está disponível no site do colégio. Já as inscrições podem ser feitas através desse desse endereço eletrônico ou presencialmente na instituição (Setor de Serviço Social). Quaisquer dúvidas podem ser sanadas na escola ou através do telefone (71) 3328-9514.