ANTT e Ministério da Infraestrutura assinam contrato de ferrovia autorizada na Bahia

Durante solenidade em Brasília nesta quarta-feira (26), o Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizaram o desenvolvimento de cinco novos projetos de linhas férreas na Bahia e nos estados de Goiás e do Mato Grosso.

Receberam autorização nesta quarta as empresas Rumo, VLI e Petrocity. As estradas de ferro serão executadas com recursos 100% privados, conforme previsto no Marco Legal das Ferrovias, o qual possibilitou a atuação da iniciativa privada no setor, mediante permissão do Governo Federal.

“Esses projetos terão grande impacto social e econômico. Três deles intensificarão o transporte de cargas na região Centro-Oeste; os outros dois, o escoamento de nossa produção pelo futuro porto de Ilhéus (BA), pois são empreendimentos que se conectarão com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol”, afirmou o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

Na Bahia, a VLI Multimodal ficará a cargo de duas linhas férreas, uma ligando os municípios de São Desidério e Riachão das Neves, com 141 quilômetros de extensão, e a outra conectando Correntina a Arrojolândia, com 83 quilômetros. O investimento previsto para as duas linhas é de R$ 4,7 bilhões.

Desde a criação do regime de autorizações ferroviárias, em setembro de 2021, o Ministério da Infraestrutura e a ANTT vem recebendo um número significativo de pedidos de entes privados interessados em atuar no setor pelo novo mecanismo. Em setembro, a ANTT editou portaria estabelecendo critérios para a apresentação e apreciação de novos pedidos.