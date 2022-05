Anúncio de carro com casal gay gera polêmica e empresa responde comentários homofóbicos

Uma publicidade do modelo Polo, postada nas redes sociais da Volkswagen na semana passada, e protagonizada por um casal gay, está gerando polêmica. A campanha mostra dois rapazes abraçados diante de um carro iluminado por uma luz violeta e fala em evolução. “Sabe o que evoluiu junto com você? O Polo", diz o texto da legenda.

A propaganda no Facebook já reúne 27 mil comentários e no Instagram cerca de 13.500. No Instagram, a maior parte dos comentários é de apoio a campanha, embora haja piadas, críticas e falas raivosas como "até um carro eles querem tornar LGBT", diz um dos comentários.

No Facebook, a maior parte dos comentários é contrário a campanha. Muitos tentam disfarçar o incômodo em aceitar a postagem da Volkswagen. "Nada contra, porém, nada a ver a foto!", diz um dos comentários. Outras opiniões preconceituosas dizem que ao associar o carro ao público LGBTQI+ a propaganda denigre a imagem dos proprietários do Polo. "O público não lgbt está cansado de ter que receber guela abaixo essa situação...", disse um dos seguidores da marca.

Resposta da empresa

A Volkswagen respondeu aos comentários preconceituosos com uma outra postagem no Facebook. Um vídeo, onde mostra diversas situações com famílias brancas formadas por casais héteros, negros e negras, um casal lésbico, asiáticos, crianças, animais e uma das legendas estampa a frase: "Não somos apenas uma marca de carros. Somos uma marca humana".

A Volkswagen ainda publicou em suas redes sociais a seguinte mensagem: "A diferença enriquece, o respeito une. A Volkswagen do Brasil apoia a diversidade. Garantir um comportamento respeitoso e inclusivo, além de uma demanda dos nossos tempos, é nosso compromisso. Acreditamos que cada pessoa tem experiências únicas e, somadas, estas contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e humana".

Em nota publicada no site Automotive Business, a Volkswagen afirmou ainda que lançou recentemente uma cartilha para toda a sua cadeia de fornecedores e rede de concessionárias no Brasil para promover o tema inclusão e diversidade no setor automotivo e em todos os graus de hierarquia da empresa. Segundo a Automotive Business, a VW afirmou ainda que apagará de suas páginas todos os comentários considerados ofensivos e desrespeitosos.