Anúncio de greve de policiais na Bahia gera memes nas redes sociais

O anúncio de greve por um grupo de policiais militares nesta quinta-feira (24) já causa reflexos no clima da capital baiana - o CORREIO flagrou pessoas apreensivas na Estação da Lapa e nas ruas da cidade. Na internet não é diferente: o assunto está dando o que falar e virou até piada, com memes espalhados nas redes sociais.

A decisão foi informada durante assembleia no final da tarde. Liderados por membros da Associação dos Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), os PMs reivindicam melhorias no Planserv, plano de carreira e reajuste do benefício da Condição Especial de Trabalho (CET). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) atribui a decisão a um "pequeno grupo" dentro da corporação, e informa que a situação é monitorada.

Mas o que seria do brasileiro sem a capacidade de rir dos problemas e das situações do dia-a-dia? Nem mesmo o clima tenso e as possíveis consequências de uma greve escaparam de virar meme nas redes sociais. Teve até piada com a série de filmes Uma Noite de Crime. Confira alguns abaixo.