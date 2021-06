Anvisa faz 29 exigências e doses da Sputnik V só devem chegar à Bahia no final de julho

A chegada das primeiras 300 mil doses da vacina Sputnik V, contra a Covid-19, só chegarão à Bahia no final de julho, um mês após a data prevista. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (25) pelo secretário de saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

De acordo com o titular da pasta, a entrega foi adiada devido a exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável por liberar a importação excepcional da vacina Spor estados do Nordeste. Para que o imunizante chega à capital baiana, o órgão fez 29 exigências.

A situação ocorre devido às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apesar dos esforços do governo do estado. "Nós estamos cumprindo todas as exigências. Foram 29 exigências da autoridade regulatória da Anvisa. Essa documentação está sendo providenciada pelos russos. Na sexta-feira, o governo da Bahia já fez a publicação da reserva do recurso para poder fazer o pagamento: cerca de US$ 90 milhões serão utilizados para fazer esse pagamento”, disse em entrevista à TV Bahia

O lote que chegará à Bahia foi adquirido pelo Consórcio Nordeste. Uma das restrições de uso da Anvisa é o limite de imunizar apenas 1% da população com as duas doses da Sputnik V. Por conta dessa determinação, a Bahia receberá apenas 300 mil doses, embora mais de 9 milhões tenham sido adquiridas para toda a região.