'Anvisa lá que eu vou': com memes, internet celebra aprovação de vacinas

A chegada da vacina contra a covid-19 no domingo (17) causou uma grande comoção nacional de diversas maneiras diferentes ao redor de todo o país. Com pessoas emocionadas e discursos mais energéticos, a aplicação da primeira dose da Coronavac também trouxe consigo um outro efeito, que aconteceu nas redes sociais: inúmeros memes celebrando a aprovação das vacinas.

Imitando a cantora baiana Ivete Sangalo, o tiktoker Jeff Correia viralizou na internet ao dublar a música "Faraó" enquanto segura a caixa de uma seringa e interpreta diversas cenas que acontecerão nos postos de vacinação nos próximos dias, com direito à dancinha e tudo.

Quem também entrou na brincadeira foi o grupo musical baiano Olodum. Fazendo uma adaptação da sua tradicional canção "Nossa Gente" — ou para o bom baiano, "Avisa Lá" — o Olodum exaltou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável para aprovação das vacinas da AstraZeneca/Oxford e da Sinovac/Instituto Butantan.

O anúncio acerca da liberação das vacinas também virou meme nas redes sociais, com os internautas comparando o sistema de aprovação, dividido em três votos, com a tradicional apuração das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Por sorte, os votos dos integrantes da Anvisa ficaram são e salvos, ao contrário dos malotes da apuração do Carnaval em 2012

Por fim, como esperado, nem o biólogo Átila Iamarino, uma das figuras-chave do combate à pandemia no Brasil, escapou das piadas. Aproveitando o clima de 'paredão das vacinas', os internautas não perdoaram e fizeram uma montagem em que o cientista se encontra no confessionário do 'Big Brother Brasil', pronto para dizer em qual vacina vota para eliminar.

Vacinação

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou, nesta segunda-feira (18), que a vacinação contra a Covid-19 será iniciada a partir das 17h em todo o país. A previsão inicial era de que a imunização começasse na próxima quarta-feira (20).

A informação foi divulgada durante a cerimônia de distribuição das doses da Coronavac com governadores em Guarulhos, São Paulo. "A todos as famílias das vítimas recebam a nossa solidariedade, é muito difícil perder alguém que amamos. Está dado o primeiro passo para a maior campanha de vacinação do mundo", afirmou o ministro.

O secretário estadual da Saúde, Fábio Villas-Boas, disse em um post no Twitter que não há confirmação de que a vacinação começa hoje na Bahia, devido à falta de informações precisas sobre o horário de saída do voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para o estado.

Ele ressaltou que o importante é fazer o transporte das doses com cuidado. "O mais importante é fazer a distribuição com muita cautela e responsabilidade. São produtos imunobiológicos perecíveis que necessitam cuidado especial no transporte e armazenamento. Além da questão da segurança", escreveu.