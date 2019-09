Ao atingir 21 milhões de seguidores, Juliana Paes fica pelada no Instagram

A atriz Juliana Paes comemorou uma importante marca em sua página no Instagram de forma bastante ousada. A atriz compartilhou uma foto nua pára celebrar os 21 milhões de seguidores na rede social, e a imagem acabou sendo uma forma de reverenciar seus seguidores.

"É oficial: Chegamos a maioridade mundial!!!! Somos 21 milhões. Vocês me dão muita força, viu? A vontade era dar um abraço em cada um!!! Amo vocês", comentou ela na postagem.

Os seguidores retribuíram o carinho com elogios e demonstrações de admiração pela intérprete de Maria da Paz, protagonista da novela A Dona do Pedaço, no ar na TV Globo.