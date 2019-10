Ao contrário do previsto, Cândido, Van e Jordy seguem sem treinar

O técnico Geninho comandou um coletivo tático na Toca do Leão nesta quinta-feira (24) e não teve todos os jogadores à disposição. Ao contrário do que previu o departamento médico do Vitória, o volante Lucas Cândido, o lateral direito Van e o atacante Jordy Caicedo não treinaram com o restante do elenco.

Com virose, dor na coxa e pubalgia, respectivamente, os três jogadores continuam em observação e só fizeram uma atividade física controlada. Eles serão novamente observados na sexta-feira.

O treino foi realizado com portões fechados e, de acordo com a assessoria de comunicação, foi marcado por cobranças de faltas e simulações com base na análise feita sobre a Ponte Preta, adversário de domingo (27), às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O elenco rubro-negro volta a treinar na manhã de sexta e viaja para Campinas na tarde de sábado. Com 33 pontos, a dois da zona de rebaixamento, o Leão é o 16º colocado da Série B. A Ponte Preta ocupa a 10ª posição e soma 41 pontos.