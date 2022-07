Ao fugir de blitz, motorista atinge outro carro e capota na orla de Salvador

Um homem, de 41 anos, foi preso por dirigir alcoolizado na madrugada desta sexta-feira (29). O homem tentou fugir de uma blitz que era realizada pela Guarda Municipal na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, e acabou se envolvendo em um acidente que deixou seis feridos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), na tentativa de fugir, ele colidiu com outro veículo, e capotou. As vítimas foram socorridas pelo Samu.

“Ele estava aparentemente embriagado, e foi uma bebida tão consciente, que ele quis fugir logo do local. Aí eu falei: ‘você bateu no carro de minha esposa, você não vai fugir’. Aí eu comecei a seguir ele. Eu fui atrás dele e um colega foi atrás para dar um suporte, e eu peguei ele em uma rua sem saída. Ele fugiu do local e eu indo atrás dele”, afirmou o motorista do carro batido à TV Bahia.

Depois do acidente, os agentes de trânsito submeteram ele ao teste de alcoolemia, o qual ele recusou. Por isso, foi autuado tanto pela recusa e pelo aparente estado de embriaguez, e conduzido à Central de Flagrantes. Antes, ainda foi levado para UPA dos Barris, para checar o estado de saúde.

A investigação ficará a cargo da 9ª DT/Boca do Rio.

Dados

A ação da Transalvador que fiscaliza a Lei Seca teve início em maio. De janeiro a abril deste ano, 19.264 condutores passaram pelas abordagens dos agentes. Desse total, 1.619 foram autuados por infringirem dispositivos da Lei, sendo a maioria (1.559 condutores) por ter se recusado a passar pelo teste no etilômetro.

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência ou recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa são infrações de natureza gravíssima previstas nos artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), respectivamente. O condutor nestas situações está sujeito a sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$2.934,70, além de retenção do veículo e recolhimento da CNH.

A Transalvador reforça que, de acordo com dados Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária, em Salvador, a gravidade dos acidentes de trânsito aumenta quatro vezes durante a noite e a madrugada.

No ano passado, a capital baiana já reduziu em 10% a quantidade de vítimas fatais no trânsito se comparado com 2020. Foram 117 pessoas mortas em 2021 contra 130, em 2020.