Ao lado da família, ACM Neto vota em Salvador: 'Focado nos baianos'

Postulante ao cargo de governador do estado da Bahia, ACM Neto (UB), votou na manhã deste domingo (2). Neto esteve acompanhado da família e de apoiadores como o prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB).

Depois de registrar o voto na urna, o ex-prefeito de Salvador falou sobre a campanha eleitoral. Neto lamentou o clima de ataques por parte dos adversários, o que impediu o maior debate de pautas propositivas para o estado. Ele garantiu que está focado no melhor para os baianos.

“São polêmicas criadas pelos nossos adversários para esconder as deficiências deles próprios. Se você fizer uma análise do programa eleitoral do nosso principal adversário, quem menos apareceu na campanha foi ele. Foi principalmente marcado por ataques, agressões e falar de apoio. O povo baiano sabe separar as coisas, o que são polêmicas criadas e o que realmente pesa na decisão do futuro. O que pesa é a Bahia ser campeã nacional em violência, capital do desemprego, as pessoas esperando na fila da regulação. Eu vou continuar focado nos baianos", disse.

ACM Neto lidera as pesquisas para o governo do estado da Bahia. De acordo com o resultado do Ipec/TV Bahia, divulgado neste sábado (1º), Neto vence a disputa no primeiro turno.

De acordo com o levantamento, o ex-prefeito de Salvador aparece com 51% dos votos válidos e seria eleito já neste domingo (2).

O resultado é similar ao do instituto Datafolha, divulgado também neste sábado pela rádio Metrópole, que apontou vitória de Neto no primeiro turno com 51% dos votos válidos.

Esta é a terceira pesquisa feita por institutos respeitados nesta semana que projeta o cenário de vitória de ACM Neto. A outra foi o levantamento do Dataqualy, em que o ex-prefeito da capital baiana chega aos 58% dos votos válidos.

A pesquisa Ipec ouviu 2.000 pessoas, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 92 municípios de todas as regiões do país. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA - 01710/2022 (TRE) e BR - 05440/2022 (TSE).