Ao lado de Alckmin e apoiadores, Lula vota no ABC Paulista: 'Eleição mais importante'

Candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), votou na manhã deste domingo (2). Lula compareceu à escola estadual João Firmino, no bairro de Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Após deixar o seu voto na urna, o petista beijou o comprovante e disse que essa é a eleição mais importante do Brasil.

“Há quatro anos atrás eu não pude votar porque eu tinha sido vítima de uma mentira nesse país. Eu estava detido na polícia federal exatamente no dia da eleição. Tentei fazer com que a urna fosse até a cela para eu votar, não levaram. E quatro anos depois, eu estou aqui, votando com reconhecimento da minha total liberdade e com a possibilidade de voltar a ser presidente da república desse país, para tentar fazer esse país voltar à normalidade", disse Lula em coletiva no local após a votação.

Lula esteve acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB); de sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja; da presidente do PT, Gleisi Hoffmann; e do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, e de Márcio França (PSB), ex-governador e candidato ao Senado.

Na coletiva, o candidato foi questionado sobre como lidar com os bolsonaristas em caso de vitória nas urnas. O petista acredita que quem perder terá que se adequar com o desejo da maioria.

“Eu penso que os bolsonaristas fanáticos vão ter que se adequar com a maioria da sociedade. A maioria quer paz. As pessoas não querem armas, querem que distribuam leite. Claro, vai ter algum que não vai querer se adaptar, mas a maioria da sociedade brasileira quer paz, trabalhar e viver bem”, disse.