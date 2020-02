A empresária baiana Marina Morena marcou presença na festa pós-Oscar mais exclusiva de todas: a de Guy Oseary, empresário de Madonna, nesse domingo, em Los Angeles. O agito foi na casa do próprio Guy, que é casado com a modelo Michelle Alves, e Marina esteve por lá junto com a cantora Anitta. Mesmo sendo repleta de celebridades, a festa não costuma render na imprensa – celulares são expressamente proibidos.

Anitta e Marina Morena (Foto: Reprodução)