Ao lado de Champagne, Hickmann comemora recebimento do Vale Refeição e vira meme

Fim do mês chegou e, junto a ele, a felicidade pelo o recebimento do salário e, em alguns casos, o vale refeição, o popular VR. A apresentadora Ana Hickmann mostrou - ou tentou mostrar - que é gente como a gente e comemorou em suas redes sociais que o VR caiu.

No post em que a apresentadora comemora o recebimento do seu VR, ela apareceu sorrindo ao lado de uma mesa farta, com direito a croissants e até uma garrafa de champanhe. Sobre a foto, há o texto: “Caiu o VR!”. Junto com o clique, a apresentadora escreveu: “Olá pessoal! Felicidade do dia. Quem aí se identifica? kkk”.

Em festa de Halloween dos famosos, Anitta deixa seios à mostra

Não se sabe o valor do vale que a apresentadora recebe da Record, emissora onde trabalha e comanda o 'Hoje em Dia', mas, segundo Veja, os vencimentos da musa chegam aos R$ 500 mil, quando somados salários e merchan.

Por conta deste salário bem acima da média brasileira, os internautas começaram a brincar com a felicidade da loira com o seu vale refeição. Além de especulações sobre como ela o gasta, todas envolvendo rolés caros, os tuiteiros relebraram a enorme sala que Ana tem.

Marcado no peito: Jovem de Campina Grande (PB) tatua 'Caneta Azul'

Diante da repercussão, a apresentadora apagou o post.