Ao som de Ed Sheeran, Datena anuncia namoro entre produtor e repórter ao vivo

O apresentador da Band José Luiz Datena anunciou o relacionamento entre um produtor e uma repórter ao vivo no programa Brasil Urgente. Tudo começou quando Datena perguntou ao produtor quem ele deveria chamar na escalada com os repórteres do programa policial, entre eles a namorada, repórter Giovanna de Boer.

"O César, que tá diferentão", respondeu o produtor e repórter Felipe Garrafa. "Não, quem você acha que eu devo chamar primeiro, você não é um cavalheiro?", Datena questiona. "Ah, Giovanna de Boer então", fala Garrafa.

Datena insiste novamente perguntando se é Giovanna que ele quer chamar, e o produtor confirma repetindo "é" várias vezes, já aparentando constrangimento na fala.

"Então vamos a um momento especial aqui na Band com o Garrafa já escalando a Giovanna de Boer na tela do 'Brasil Urgente'. Dá para você anunciar a Giovanna de Boer, Garrafa?", pede o apresentador. O produtor diz que sim e anuncia a repórter, dando boa tarde para ela.

Giovanna faz sua entrada no programa e ao finalizar Datena logo pergunta: "Latino [diretor do programa], a pergunta é namoro ou amizade, Garrafa?". "É namoro", confirmou o produtor. "Agora já é [namoro]", complementa ele.

"Só para anunciar, nós temos um casal aqui feliz, jovens e bonitos. A gente deseja toda felicidade do mundo para o Garrafa e para a Giovanna de Boer. Garrafa tá escondido, ela fica vermelha no ar, coitada. [...] Mas parabéns aos dois, são meninos maravilhosos, tomara que dê certo. São meninos excepcionais, bacanas demais, foram as duas maiores revelações que vieram da Rádio Bandeirantes para a TV Band", falou Datena.

Um detalhe importante é que o discurso de Datena foi ao ar ao som de "Thinking Out Loud", música de Ed Sheeran.

O casal, no entanto, já havia assumido o relacionamento ao público. "Feliz ao seu lado. Amo você", se declarou Garrafa para Giovanna, no dia dos namorados, 12 de junho. Em julho foi a vez da repórter posar ao lado do namorado, na Escadaria Selarón, no Rio de Janeiro.