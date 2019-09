Ao vivo, homem fica pelado durante programa de Datena

Uma cena inusitada tomou conta do Brasil Urgente nesta sexta-feira (27). O apresentador Datena acompanhava uma denúncia de sequestro em São Paulo, ao vivo. Durante uma cobertura, um homem apareceu pelado na janela, cena que foi exibida para todo o Brasil.

Policiais civis foram até o local averiguar se uma mulher estava mesmo mantida refém pelo marido em casa. Ao anunciar que o caso tinha chegado ao fim, o suspeito em questão levantou as mãos e depois começa a tirar a roupa - ficando nu.

"Acabou. O cara está ficando pelado lá. Tira a imagem daí", determina Datena enquanto as imagens eram exibidas. Logo em seguida a cena foi cortada. "Quase vimos um homem pelado lá. Não estou aqui para isso, não. Quero dar notícia boa", afirmou.

HOMEM FICA PELADO AO VIVO NO BRASIL URGENTE KKKKKKKKKKKKKKKK Datena fica em caos #BrasilUrgente pic.twitter.com/p1SuwWLUpM — menos programa local, mais programa nacional (@programadesp) September 27, 2019

A cena, claro, viralizou na internet. "O cara acabou de ficar pelado ao vivo no Datena bicho", escreveu um telespectador. "Maluco ficou pelado ao vivo com o helicóptero do Datena filmando", riu outro.