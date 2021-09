Ao vivo, Maria Beltrão descobre que bisavó de Christiane Pelajo inventou o brigadeiro

A jornalista Maria Beltrão divertiu os telespectadores que assistiam à GloboNews na tarde desta sexta-feira (10). Sem perceber que estava ao vivo, ela se surpreendeu com uma curiosidade sobre as origens do brigadeiro.

Beltrão assistia a uma reportagem no seu celular quando o programa voltou do intervalo comercial. Ela se desculpou pelo ocorrido e explicou seu interesse pelo vídeo. Ela e o economista Daniel Sousa estavam conversando sobre o Dia do Brigadeiro, comemorado justamente nesta sexta.

"Vocês não vão acreditar. A gente estava falando de brigadeiro, aí eu estou vendo a história. Vocês acreditam que a bisavó da Christiane Pelajo que inventou o brigadeiro?", comentou a apresentadora do Estúdio i, em seguida, Daniel complementou dizendo que teria sido na campanha eleitoral do Brigadeiro Eduardo Gomes, em 1945.

Gente, eu estava em Nárnia!!! ???????????????????? https://t.co/70rb63XBKH — Maria Beltrão (@beltraomaria) September 10, 2021

"Gente, eu não percebi que estava no ar. Ainda bem que sou uma pessoa que só faz coisas incríveis e edificantes”, brincou Beltrão.

Ela seguiu com o clima leve gerado após o tema açucarado e aproveitou para mandar um beijo para a amiga e colega de trabalho. “Pelajo, te amo minha amiga, BFF, querida”, disse.

No Twitter, ela comentou sobre o trecho do programa que viralizou: "Gente, eu estava em Nárnia!".