Aos 12 anos, filho de Ivete Sangalo chama atenção por músculos: 'Tá imenso'

O papai coruja Daniel Cady postou uma foto na academia ao lado de Marcelo Sangalo, fruto do relacionamento dele com a cantora Ivete Sangalo. "Esse cara é a minha maior motivação de vida. Me cuido cada vez mais para passar o maior tempo possível ao seu lado", escreveu ele na legenda da imagem publicada nesta sexta-feira (8).

No entanto, o que chamou mais atenção dos internautas foi o "shape" de Marcelo, que tem apenas 12 anos. "Está imenso", observou uma seguidora nos comentários. "O bíceps está maior que o meu", comentou outro, que é adulto.

Apesar de jovem, o adolescente, que é músico e faz parte da banda da mãe, mantém uma rotina de exercícios. A própria Ivete já postou um vídeo onde ele aparece se exercitando na academia.

Por falar na mamãe, ela também passou na publicação de Daniel para deixar um comentário. "Ai eu vi meu mundo todinho", declarou-se.