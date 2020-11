Aos 60 anos, Diego Maradona morre após parada cardiorrespiratória

Aos 60 anos, o ex-jogador Diego Maradona morreu nesta terça-feira (25) após parada cardiorrespiratória. Ele estava em sua casa quando teve um mal súbito e não resistiu.

Maradona já vinha enfrentando problemas de saúde desde o início do mês, quando esteve internado por conta de um hematoma cerebral. Ele passou por cirurgia na Clínica Olivos, hospital de Buenos Aires, e recebeu alta após oito dias. Seu médico particular, o neurocirurgião Leopoldo Luque, que acompanhou seu procedimento e recuperação, afimrou que Maradona iria começar um um tratamento de reabilitação para combater o alcoolismo.

Maradona fez história com a camisa do Boca Juniors, Napoli e da seleção da Argentina, quando foi campeão mundial em 1986. Sua carreira começa em outro clube do seu país natal, o Argentino Juniors, onde ficou de 1976 a 1981, dispiutando 166 jogos e marcando 116 gols. O carinho do clube pelo ex-jogador é tão grande que o estádio leva seu nomes: Diego Armando Maradona.

De lá, ele parte para um dos maiores clubes da Argentina, o Boca. Apesar de ter passado apenas duas temporadas na La Bombonera, Maradona dedicou sua marca com um título de campeonato argentino (1981) e o prêmio de melhor jogador do país. A partir de 1982 Diego atuou na Europa, com as camisas de Barcelona, Napoli e Sevilla.

