Aos 67 anos, Roberto Justus descobre tumor na bexiga

O empresário Roberto Justus, de 67 anos, revelou aos seguidores que foi diagnosticado com câncer na bexiga após fazer um check-up anual na saúde.

O milionário comentou que a bateria de exames que faz anualmente, desta vez, foi constatado uma alteração. "Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro", disse.

Ele revelou que o médico que cuida da sua saúde pediu para operar urgente porque poderia ser um tumor maligno. Na sala de cirurgia, durante o procedimento, foi confirmado a gravidade do tumor.

"Então eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo porque eu peguei em um exame. E porque quando a gente trata de um assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura, é só você pesquisar", alertou.

Ainda no vídeo, Justus explicou que vai precisar fazer quimioterapia após a retirada do tumor para que não haja nenhuma célula cancerígena que esteja circulando pelo corpo. "Fiz ontem um exame geral e não apareceu nada, estou limpo. Porém, pode ter escapado do exame. Então vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões", contou.