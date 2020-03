Aos 73 anos, morre Jorge Salomão, poeta e compositor baiano 

O poeta e compositor baiano Jorge Salomão morreu neste sábado (7), no Hospital MIguel Couto, no Rio de Janeiro.Irmão do também poeta Waly Salomão, Jorge tinha 73 anos e já havia sido internado, em fevereiro, por causa do infarto. Na ocasião, fez três pontes de safena. Meses mais tarde passou por outra internação por causa de um problema no duodeno.

Jorge e Waly foram importantes na história do movimento tropicalista brasileiro. Jorge era o autor de Noite, gravada por Zizi Possi, e Pseudo blues, que ficou famosa na voz de Marina Lima. Em dezembro de 2019, o poeta lançou o livro 7 em 1, uma antologia de poemas e textos editada pela Gryphus, e preparava um livro sobre o irmão, cujo título provisório era Duas ou três coisas que sei dele ou Waly, Waly!. Zeca Baleiro e Zélia Duncan trabalhavam em um disco de poesias de Jorge. Jorge Salomão morava no Rio de Janeiro desde 1979.