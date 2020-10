Aos 8 anos, Hannah Mel mostra que não existe limites para empreender

Ela tem apenas oito anos e tem mais de 17 mil seguidores no Instagram. Articulada, cativante e divertida, Hannah Mel (@hannahmel_) transformou brincadeira em negócio e criou sua própria marca como influenciadora digital. Atualmente, ela conta com mais de 20 parceiros que querem ter seus produtos usados pela garota.

A empreendedora mirim será o tema da live Empregos e Soluções dessa quarta-feira, às 18 horas, no perfil do Jornal Correio, no Instagram. Na oportunidade, a consultora Flávia Paixão falará sobre a cultura e a educação empreendedora para as mais diversas faixas etárias e classes sociais, mostrando que o empreendedorismo é democrático e abrangente.

De acordo com a mãe de Hannah, a administradora de empresas Ana Cláudia Trindade, apesar da proporção alcançada, o negócio só dá certo porque a filha se diverte e a iniciativa não prejudica o desempenho escolar da pequena. “Aqui em casa, a prioridade é o estudo. Os jobs, geralmente, acontecem nos turnos opostos”, diz Ana Cláudia.

Na verdade, a proposta de empreender com a marca pessoal da filha começou como uma grande brincadeira e uma forma de dar vazão ao comportamento comunicativo de Hannah. “Com um tempo, as empresas foram entrando em contato e a coisa foi se profissionalizando”, completa. Ana Cláudia diz que apesar dos retornos começarem, todo o recurso advindo do trabalho de Hannah é reinvestido nela na forma de cursos e de uma poupança para o futuro.

Como ela e o marido trabalham, ambos se desdobram para garantir uma organização na agenda da pequena influencer, além de acompanharem tudo o que é postado nas redes sociais. “Fizemos um pacto de que nada é divulgado sem a aprovação minha ou do pai dela”, conta Ana Cláudia.

Apesar desses cuidados, ela também reforça a educação de Hannah para que a garota possa se defender e se fortalecer diante de um universo virtual cada vez mais complexo das redes sociais. Na última sexta-feira, por exemplo, um seguidor fez um comentário racista sobre o cabelo da garota. “Ela mesma comentou comigo: ‘mãe, sofri racismo’. Então, voltamos a conversar sobre identidade e orgulho”, completa, lembrando que a filha tem esses conceitos bem fundamentados desde muito nova.