Aos 84 anos, Abilio Diniz escolhe Bahia para feriado  

Abílio Diniz (Foto: Divulgação)

O empresário Abilio Diniz escolheu a Bahia para passar o feriadão prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Durante o fim de semana, circulou por Trancoso, no sul do estado, onde foi hóspede de Karina Pyles e Thiago Arruda. Entusiasta da longevidade com qualidade, Diniz aproveitou a viagem para praticar atividade física – sempre acompanhado por seguranças - nas belas praias do vilarejo.

Aos 84 anos, Abilio é um dos empresários mais bem sucedidos do país e também um dos mais ricos, com fortuna estimada em US$2,3 bilhões, segundo a revista Forbes. Líder ousado e competitivo, foi o responsável em transformar o pequeno empreendimento familiar na maior rede de varejo alimentar da América Latina, o Grupo Pão de Açúcar (GPA). Durante as cinco décadas que esteve à frente do grupo, agora controlado pelos franceses do Casino, consolidou estratégias vindas do exterior, como hipermercados e esteiras rolantes para carrinhos.

Cenário

A Ilha dos Frades, no centro da Baía de Todos os Santos, será cenário da nova campanha da C&A, uma das maiores redes de lojas de departamento do país. As fotos foram feitas, nesta segunda-feira (11), pela equipe da Mangaba Criação e Produção, que veio de São Paulo especialmente para produzir todo o material publicitário. Além da Ilha dos Frades, a campanha será feita em outras praias do país. Por aqui, os registros tiveram participação da cantora Preta Gil, que já estrelou uma campanha para a marca, em 2014, destinada a mulheres que vestiam manequins do 46 ao 56.





Claudia Leitte (Foto: Divulgação)

Claudia Leitte fará show em jantar filantrópico em Nova York

Um dos eventos mais concorridos do calendário do Brasil nos Estados Unidos, o jantar do BrazilFoundation contará este ano com uma apresentação sob medida de Claudia Leitte. Marcado para o próximo dia 28, em Nova York, o evento vai arrecadar recursos e continuar colaborando para diminuir os impactos da pandemia nas comunidades mais vulneráveis. Nesta edição, a noite especial será conduzida pelo ator Marco Pigossi e pela bailarina Ingrid Silva.





Digno de sonhos

Além de ter um litoral de tirar o fôlego, a costa brasileira oferece aos turistas hotéis digno de sonhos. Pensando nisso, o Alô Alô Bahia preparou uma matéria com alguns dos hotéis de praia mais lindos do país. Dos 14 estabelecimentos citados, 5 estão na Bahia: Fasano Trancoso, Estrela D´Àgua( Trancoso), Barracuda Beach Hotel ( Itacaré ), Tutabel ( Trancoso) e Tivoli Ecoresor(Praia do Forte). A lista completa, que inclui preciosidades como o Casana Hotel, na Praia do Preá (CE), pode ser conferida no aloalobahia.com enquanto você planeja o destino das suas férias de verão.

Maitê Proença (Foto: Divulgação)

Entre nós

Maitê Proença é uma festa! Linda, divertida, inteligente, talentosa... e mostrou tudo isso ao circular por Salvador. Hospedada no Fasano, em frente à Praça Castro Alves, a atriz aproveitou o final de semana para visitar o Centro Histórico. Ao chegar no local, foi logo se benzer. Em um vídeo, nas redes sociais, registrou o momento e explicou o motivo de estar sem máscara de proteção. “Antes que alguém grite, a máscara saiu por um minuto pra benção, e votou pro rosto”, afirmou. Maitê também aproveitou a ocasião para passear pelas ruas de pedra do Pelourinho e visitar a Feira de São Joaquim.

Enlace

O Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades, na Bahia, foi o cenário escolhido para o casamento de Marcela Varjão e Cesinha Cavalcanti. A comemoração, que contou com decoração da Tudo São Flores, drinques da Concept Bar e buffet de Vini Figueira, aconteceu na tarde do último sábado, ao som dos cantores Danniel Vieira e Alexandre Peixe. A celebração também ocorreu por lá, na Capela de Nossa Senhora do Loreto, que foi construída em 1465 em um dos espaços mais bonitos da ilha e reuniu convidados, como Pipo e Rafa Marques, Isabela Suarez e Bruno Adry e Vanessa e João Fiamenghi, entre outros.

De malas prontas

Diversos empresários da Bahia embarcam no início de novembro para São Paulo. Vão prestigiar, entre os dias 04 e 09, o maior salão náutico da América Latina. Em sua 24ª edição, o Boat Show 2021 será realizado no São Paulo Expo.

Rodada de investimentos

Renato Brandão, sócio do Felsberg Advogados, desembarcou em Salvador, durante o final de semana, para reuniões com investidores. O objetivo dos encontros foi tratar sobre investimentos no Oeste da Bahia. O advogado assessora a mineira Bevap, que já tem negócios por lá. “Depois de ter ajudado as principais usinas de São Paulo em suas reestruturações, é com muita alegria que estamos aqui na Bahia ajudando na formação deste novo polo sucroalcooleiro”, disse ao Alô Alô. “A expansão do setor na região vai possibilitar que o agronegócio brasileiro contribua para um crescimento exponencial do PIB em 2022”, finalizou.





Parabéns pra você

Gabriel Martinez emplacou 21 anos e comemorou, segunda-feira, com animado almoço em Praia do Forte. Ao lado dos pais, Alessandra e Manuel Martinez, recebeu os convidados.