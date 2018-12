Aos 84 anos, ator Luis Gustavo descobre câncer no intestino

O ator Luis Gustavo, 84 anos, passa por um momento delicado. Protagonista das novelas Beto Rockfeller, Anjo Mau e Ti-Ti-Ti, o ator foi diagnosticado com um câncer no instestino.

No início de 2018, o ator já havia sido obrigado a abandonar as gravações do filme Sai de Baixo por causa de problemas circulatórios.

De acordo com a revista Veja, o ator, que não estava se sentindo bem, fez uma bateria de exames nos últimos dias e descobriu a doença.

Luis Gustavo, que mora em Itatiba, no interior de São Paulo, fará todo o acompanhamento médico com profissionais de Salvador.