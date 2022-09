Aos 84 anos, Jane Fonda revela estar com câncer

Jane Fonda revelou, nesta sexta-feira (2), que está fazendo quimioterapia para tratar um câncer. A atriz e ativista de 84 anos afirmou que está fazendo o tratamento há seis meses.

Ela diz que a doença trata-se do linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático.

"Este é um câncer muito tratável. 80% das pessoas sobrevivem, então me sinto com muita sorte", disse a atriz em um comunicado no Instagram.