Aos 88 anos, João Gilberto reaparece com namorada em post da neta de 3 anos

A foto mais nova de João Gilberto – que não aparece em lugar algum sob nenhuma hipótese – foi divulgada, ontem (02), no Facebook de Sofia Gilberto, de 03 anos, filha de João Marcelo, portanto neta do famoso cantor – criador da Bossa Nova, um dos músicos mais importantes do mundo.

Na imagem, João – visivelmente mais magro – aparece ao lado da namorada moçambicana Maria do Céu Harris. Na legenda, a seguinte frase: “Vovô e Vovó Maria do Céu hoje pela manhã. Sempre lindos. Amo vocês”.

A página de Sofia no Facebook foi criada pela mãe dela, a roteirista Adriana Magalhães, para divulgar o trabalho, além de fotos e vídeos da pequena interagindo com o avô.

Com apoio de Adriana, Sofia está tocando o projeto musical “Playground playlist”, onde vai mostrar as sonoridades brasileiras através de uma narrativa lúdica.

Sobre João Gilberto