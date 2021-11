Aos 9 anos, Yalle Tárique vai lançar seu primeiro livro durante o Flipelô

Tudo começou quando o tio de Yalle ficou internado devido a infecção pela covid-19. Observador de toda situação, foi através das palavras que o garoto demonstrou a perspectiva que ele e outras crianças possuem diante do cenário pandêmico.

O medo da perda de familiares, o distanciamento do ambiente escolar e dos colegas de classe, o sentimento do confinamento são assuntos ocados por Yalle em Diário de uma quarentena - narrativas de uma criança na pandemia. Yalle não somente dá voz às crianças como também utiliza-se dos desabafos para dialogar com pais e mães que estão passando mais tempo com os filhos durante a quarentena.

Em um trecho de Diário de uma quarentena ele apela: ".Aos pais que estão lendo este diário, vou falar como nos sentimos na quarentena. É normal ficarmos estressados, com saudade e às vezes deprimidos. Se ele (a criança) ficar muito ficar muito estressado, por favor, tenha compreensão, tenha paciência e evite se excede".

Mãe de Yalle, Rebeca Tárique contou como a literatura entrou na vida do garoto como uma demanda dele e se disse feliz por ter mudado a vida do escritor-mirim.

"O livro mudou a vida de Yalle que agora está com 3 projetos para 2022 lançar suas composição musicais em um álbum, lançar seu livreto de poemas e uma pequena papelaria em primeiro momento hospefagem virtual cujo o nome será em sua própria homenagem papelaria Yalle Tárique", disse.

Diário de uma quarentena - Narrativas de uma criança na pandemia teve evento de lançamento oficial na Festa Literária de Feira de Santana e, pela primeira vez, em Salvador, na Festa Literária do Pelourinho (Flipelô).

O livro já está à venda nas versões física e e-book na Amazon e no site do escritor e está disponível em três idiomas: português, inglês e espanhol. Além do livro, o site disponibiliza outros produtos temáticos com ilustrações do livro e frases autorais de Yalle.