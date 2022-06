Aos poucos, trens envolvidos em acidente do metrô são removidos do trecho

Equipes de engenheiros, técnicos de segurança e de apoio seguem trabalhando para retomar a operação do metrô nas estações Pirajá e Bom Juá após o acidente ocorrido a terça-feira (31). A CCR Metrô Bahia informou que, nesta quinta (2), foi concluída a retirada do sexto carro do trem envolvido na ocorrência.

Durante o período de inatividade do trecho, a CCR realiza a distribuição de água mineral e voucher para lanche nos terminais Pirajá, Retiro e Bom Juá para seus clientes. “Esta é uma ação de cuidado e empatia, e lamentamos os impactos que a ocorrência vem trazendo para os clientes do Sistema. Trabalhamos incessantemente para retomar o mais breve possível as operações, com segurança", afirma André Costa, diretor da CCR Metrô Bahia.

A previsão da concessionária é de que as operações da Linha 1, entre as estações Pirajá e Retiro, sejam retomadas até o próximo sábado (4). A empresa ainda está investigando o que causou a falha no rebocador que provocou o descarrilamento dos trens.

Durante o acidente, seis pessoas ficaram feridas. Dois funcionários da CCR e quatro passageiros. Por meio de nota, o gerente de atendimento e operação da CCR, Leonardo Balbino, informou que todas as vítimas já receberam alta e se encontram bem.

A empresa comunicou que fez contato direto com elas na terça-feira, se colocando à disposição para custear despesas com medicamentos e disponibilizando seu Núcleo de Atendimento Primário – serviço de consulta médica especialista.