Apae Salvador comemora 'Dia das Apaes' pedindo doações para manutenção dos serviços

Nesta sexta-feira (11) será celebrado o Dia das Apaes. A data, criada em 2001, faz referência à fundação da primeira Apae no país, no Rio de Janeiro, em 1954. Ao longo dos anos, a entidade cresceu e atualmente são 2.200 em todo o país. Na Bahia, a Apae Salvador, que tem 52 anos, destaca-se nos programas de assistência social, saúde e educação, sendo a responsável pelo atendimento direto de 340 mil pessoas no estado. Além disso, a instituição entrega, mensalmente às famílias atendidas, 700 cestas básicas.

Para ajudar a dar continuidade às atividades da Apae Salvador, a população pode contribuir por meio de doação de notas fiscais. Para isso, é necessário apenas se cadastrar no site da Nota Premiada Bahia, o que é feito de forma simples e rápida. No cadastro, o contribuinte escolherá a instituição a ser beneficiada e, toda vez que efetuar uma compra, deve exigir a inclusão do CPF na nota fiscal eletrônica.

Outra maneira de apoiar a instituição é por meio de destinação do imposto de renda via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essas contribuições são extremamente importantes para manter as atividades da Apae Salvador, principalmente nas áreas de saúde e assistência social.

De acordo com Tiago Abelardo, coordenador de Captação da Apae Salvador, a pandemia da Covid-19 faz com que os custos de material médico da instituição, por exemplo, tivessem um aumento drástico de 120%. “Estamos constantemente sendo desafiados. Desenvolvemos um trabalho que não pode parar e que tem custos elevados”, enfatiza.

Outras formas de doar

Outras formas de doação para a Apae Salvador estão disponíveis no site da associação. Para doar em dinheiro, ainda é possível fazer depósito ou transferência bancária, com os seguintes dados bancários da entidade:

CNPJ 15.233.505/0001-73

Caixa Econômica - Agência: 1018, Conta Corrente: 807-4

Banco do Brasil - Agência: 2967-X, Conta Corrente: 115.105-3

Bradesco - Agência: 3673, Conta Corrente: 880-0