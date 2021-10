Apae Salvador inaugura novo Complexo de Saúde na Pituba; veja novidades

A Apae Salvador inaugura um novo Complexo de Saúde nesta quinta-feira (7). A estrutura está localizada na Rua Espírito Santo, no bairro da Pituba, e vai ampliar a capacidade de atendimento da entidade, além de ofertar mais especialidades e integrar os serviços já prestados.

O evento inaugural será às 9h30 e contará com a presença de autoridades, gestores, parceiros e famílias atendidas pela Instituição. O novo prédio, que possui 4 mil m2 de área construída, conta com uma equipe de 50 profissionais de saúde, entre médicos e terapeutas de diversas especialidades. As novidades especialidades ofertadas são Cardiologia, Urologia e Doenças Raras - que tem a Apae Salvador como o serviço de referência no estado.

O novo complexo abriga ainda o Laboratório de Análises Clínicas – Labac, que oferta atendimento pelo SUS, convênios e particular. Além de exames laboratoriais corriqueiros, o espaço faz exames ocupacionais e serviços especializados como biópsia e genética. Só em 2021, o Labac já realizou mais de 80 mil atendimentos.

Outro segmento em que a Apae Salvador é serviço de referência é o de Triagem Neonatal, que tem como carro chefe o Teste do Pezinho, e também foi integrado ao Complexo de Saúde. Em 2020, a Apae Salvador realizou mais de 160 mil triagens. provenientes de todo o estado da Bahia.

A Apae Salvador comemora 53 anos este mês. A instituição realiza cerca de 340 mil atendimentos, entre teste do pezinho, consultas, exames e serviços de reabilitação infantil e adulta. Os serviços são ofertados não só para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, mas para toda a população.

“É mais um grande marco para a história da Apae na Bahia. Depois de muitos esforços e apesar de tantos desafios, conseguimos dar mais esse passo, que vai consolidar a Apae Salvador ainda mais como uma instituição de excelência em Saúde, trazendo o que há de mais moderno em equipamentos e profissionais altamente qualificados, além de dimensionar o alcance do seu trabalho social”, afirma Derval Evangelista, presidente da Apae Salvador.

“É uma unidade muito mais completa, moderna e que oferecerá mais conforto e praticidade aos nossos pacientes. São três andares de consultórios, áreas de convivência, laboratório, espaços de reabilitação, toda uma infraestrutura que permitirá atendermos até 30% a mais do que atendíamos anteriormente”, ressalta Angela Ventura, superintendente executiva da Apae.

Atendimentos:

- Serviço de Referência em Triagem Neonatal

- Serviço de Referência em Doenças Raras

- Laboratório de Análises Clínicas

- Centro Médico



Especialidades Médicas:

• Endocrinologia Infantil

• Gastroenterologia Infantil

• Neurologia infantil

• Nutricionista Infantil

• Ortopedia Infantil

• Pediatria

• Urologia Adulto

• Otorrino





Exames/Procedimentos:

• Audiometria

• Eletroencefalograma

• Eletroneuromiografia

• Potencial Evocado Auditivo – Bera

• Ultrassonografia geral sem Doppler

• Emissões Otoacústicas (T.Orelhinha)- Infantil

• Teste da Linguinha- Infantil

• Densitometria

• Aplicação de Toxina Botulínica Adulto





Terapias:

• Estimulação Precoce (Bebês)

• Fisioterapia Neurológica Infantil

• Fisioterapia Ortopédica Adulto

• Reabilitação Uroginecológica Adulto

• Fonoaudiologia Infantil

• Terapia Ocupacional Infantil

• Psicologia Infantil



Serviço:

O que – Inauguração do Complexo de Saúde da Apae Salvador

Quando – Segunda-feira, 7 de outubro, às 10h

Onde – Rua Espírito Santo, 575, Pituba