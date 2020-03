Apae Salvador suspende atividades por causa do coronavírus; veja o que funciona

Como medida preventiva contra a contaminação do coronavírus, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Salvador suspendeu suas atividades parcialmente. A associação alerta que um dos motivos da medida, além de evitar aglomeração, é o fato de pessoas com Síndrome de Down e outras deficiências fazerem parte do grupo de risco da Codiv-19.

A partir desta sexta (20), estão suspensas atividades pedagógicas e de assistência social, além do atendimento ambulatorial. O Laboratório de Análises Clínicas da Apae Salvador – Labac, segue funcionando com equipe reduzida, mas atenderá apenas atendimento aos pacientes crônicos em tratamento. Já o Ambulatório Teste do Pezinho restringiu o funcionamento apenas em casos especiais e está remarcando os demais pacientes.

Além disso, a Apae Salvador ampliou as medidas protetivas em suas unidades de saúde. A associação suspendeu os atendimentos do Centro Especializado em Reabilitação – CER II Coutos, os serviços do Centro Médico da Pituba para fisioterapia adulto e infantil, além de exames e consultas eletivas. Atendimentos agendados serão remarcados após o retorno e a Instituição informará aos pacientes a nova data.

Teste do Pezinho

O ambulatório de triagem neonatal "Teste do Pezinho" informou que atenderá apenas casos inadiáveis e remarcará as demais consultas, inicialmente, para datas a partir do dia 10 de abril de 2020. Após esta data, os municípios devem entrar em contato para confirmar se as consultas serão ou não mantidas.

Como se trata de um exame fundamental e que detecta doenças que podem ser graves, os municípios devem manter a coleta do teste do pezinho para todos os recém-nascidos. Pelo mesmo motivo, as consultas de primeira vez continuarão a ser marcadas e realizadas nos ambulatórios.

